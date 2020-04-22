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Последствия карантина: 62% ресторанов прекратили свою работу

Последствия карантина: 62% ресторанов прекратили свою работу

Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу, а с каждой неделей процент работающих компаний уменьшается.

Об этом сообщает Опендатабот.

При этом, продажи в заведениях общепита сократились в три раза.

“Общий оборот клиентов Poster составлял 230 млн грн до карантина, теперь он составляет лишь 63 млн грн”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • По результатам экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса 18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщают о потерях до 75% от доходов, и только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании.
  • Придется уменьшить количество работников 31% предприятий, тогда как 21% еще не определились, а 48% респондентов не планируют никаких сокращений.
  • Больше всего предпринимателей беспокоит неопределенность текущей ситуации. В условиях, когда трудно предсказать продолжительность карантина и изменения в поведении потребителей, просчитывать любые сценарии развития своего бизнеса практически невозможно.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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