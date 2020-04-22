Последствия карантина: 62% ресторанов прекратили свою работу

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Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу, а с каждой неделей процент работающих компаний уменьшается.
Об этом сообщает Опендатабот.
При этом, продажи в заведениях общепита сократились в три раза.
“Общий оборот клиентов Poster составлял 230 млн грн до карантина, теперь он составляет лишь 63 млн грн”, – говорится в сообщении.
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