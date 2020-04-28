Потери ресторанов, кафе и других заведений во время карантина (инфографика)

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Уже на второй неделе карантина 23-29 марта обороты заведений общественного питания упали до 22% от докарантинных значений.
Незначительный рост отмечался на неделе 6-12 апреля – до 25%. Такими цифры держатся до сих пор.
Об этом сообщает Реве та стогне ресторатор.
Сейчас в Украине не работают 66% заведений общественного питания: они полностью или временно остановили свою деятельность в связи с карантинными мероприятиями. У остальных заведений, находящихся на плаву, выручка до карантина в среднем была на 50% выше, чем у тех, что закрылись.
За четыре недели карантина рестораны, кафе и другие заведения понесли такие потери оборота: потери fine dining-сегмента составили в среднем 61%, у баров – 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота. Кафе, которым сейчас разрешено работать на вынос, в среднем теряют 27% от докарантинных продаж.
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