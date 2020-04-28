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Потери ресторанов, кафе и других заведений во время карантина (инфографика)

Потери ресторанов, кафе и других заведений во время карантина (инфографика)

Уже на второй неделе карантина 23-29 марта обороты заведений общественного питания упали до 22% от докарантинных значений.

Незначительный рост отмечался на неделе 6-12 апреля – до 25%. Такими цифры держатся до сих пор.

Об этом сообщает Реве та стогне ресторатор.

Сейчас в Украине не работают 66% заведений общественного питания: они полностью или временно остановили свою деятельность в связи с карантинными мероприятиями. У остальных заведений, находящихся на плаву, выручка до карантина в среднем была на 50% выше, чем у тех, что закрылись.

За четыре недели карантина рестораны, кафе и другие заведения понесли такие потери оборота: потери fine dining-сегмента составили в среднем 61%, у баров – 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота. Кафе, которым сейчас разрешено работать на вынос, в среднем теряют 27% от докарантинных продаж.

Справка Finance.ua:

  • В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие. В связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.
  • Даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников.
  • Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-) заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников.
  • Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом и уже уволили от 10 до 25% работников.
  • Потери доходов крупных предприятий составляют 10-25%, у них прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер.

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По материалам Finance.UA
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