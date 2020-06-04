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Владелец Pizza Celentano объяснил, почему закрывает заведения в Киеве

Владелец Pizza Celentano объяснил, почему закрывает заведения в Киеве

Владелец сети столичных ресторанов Pizza Celentano Максим Храмов объявил о паузе в развитии бренда и закрытии заведений в Киеве.

Об этом он написал на странице FACEBOOK.

“В Киеве “Челентано” берет паузу. Столичная сеть не стала жертвой карантина, происков врагов или каких-либо внешних факторов. Есть понимание необходимости взять технический перерыв, чтобы через время вернуться в новом обличии, но с прежними ценностями”, – написал Храмов в Facebook во вторник.

Продолжают развиваться обновленные заведения Celentano Ristorante во Львове и других городах. Сеть насчитывает около 50 объектов.

Компания Fast Food Systems развивает франчайзинговые сети ресторанов в Украине, в том числе Pizza Celentano, “Картопляна Хата” и “Япи”. По данным на официальном сайте, в сети действует 140 заведений.

По материалам Finance.UA
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