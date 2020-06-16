Украина сделала шаг к "умным дорогам"

Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Укравтодор, Нацкомсвязи и украинские Интернет-ассоциации подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития широкополосного доступа к интернету на дорогах.

Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Согласно условиям меморандума, все его стороны будут осуществлять сотрудничество в направлении внедрения интеллектуальных транспортных систем и их обустройства на автодорогах государственного значения.

В частности, при закупке по капитальному ремонту этих дорог Укравтодор будет включать в требования заказчика положения по развитию широкополосного доступа к интернету, а также инфраструктуры, необходимой для проведения кабельной линии электросвязи.

«Мы хотим, чтобы во время капитального ремонта этих дорог одним из требований заказчика было развитие необходимой инфраструктуры для проведения кабельной линии электросвязи, чтобы был широкополосный доступ к интернету», – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, это позволит внедрять важные для повышения безопасности и предотвращения возможных ДТП интеллектуальные транспортные системы.

Ранее стало известно, что операторы “большой тройки начали рефарминг частот для 4G. Перераспределение «низких» частот поможет мобильным операторам внедрять связь 4G в населенных пунктах с численностью населения 2000 человек, в сельской местности и на дорогах.