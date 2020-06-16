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Бюджет Киева недополучит 3 млрд грн, КГГА решила сэкономить на капремонтах и строительстве

Бюджет Киева недополучит 3 млрд грн, КГГА решила сэкономить на капремонтах и строительстве

Из-за действий карантинных ограничений бюджет Киева недополучит около 3 млрд грн.

Об этом заявил директор департамента финансов КГГА Владимир Репик.

«Из-за карантина происходит падение экономической активности и уменьшение налогов. По нашим подсчетам, к концу 2020 года городской бюджет недополучит около 3 млрд грн. Возможно, придется отказываться от расходов на объекты, где планировали капитальные ремонты, реконструкции и строительства. Это позволит сбалансировать бюджетные средства», — сказал он.

Репик отметил, что доходная часть бюджета Киева на 2020 год запланирована в размере 58,6 млрд грн.

В то же время Репик отметил, что КГГА продолжит финансирование строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода и станции метрополитена «Виноградарь».

Основные источники доходов бюджета Киева — налог на прибыль физлиц (26,4 млрд грн), единый налог (7 млрд грн), плата за землю (5,8 млрд грн) и налог на прибыль предприятий (5 млрд грн).

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По материалам НВ
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