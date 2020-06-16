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В Украине изменятся правила для операторов и абонентов мобильной связи (инфографика)

В Украине изменятся правила для операторов и абонентов мобильной связи (инфографика)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3014 «Об электронных коммуникациях», который регулирует отношения на рынке между государством, поставщиками и пользователями услуг.

Законопроектом предусматривается установление полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и основы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация законопроекта предусматривает увеличение расходов государственного бюджета, связанных с осуществлением радиочастотного мониторинга.

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По материалам Finance.UA
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