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Госрегулятор призывает поднять нормы потребления газа для населения без счетчиков

Госрегулятор призывает поднять нормы потребления газа для населения без счетчиков

Заниженные нормы потребления газа для населения без счетчиков дискриминируют и заставляют переплачивать. Об этом заявил советник председателя Государственной регуляторной службы Андрей Кисенко.

“Одна из огромных проблем, которая существует с 2014 года, – это необоснованные нормы потребления газа для домохозяйств, не имеющих счетчиков газа. Мы проводили исследования за три отопительных сезона и обнаружили, что установленные правительством нормы в 2014, 2016 и 2018 годах не обоснованы. Это означает, что те, у кого есть счетчик, платят за тех, кто его не имеет. Это надо регулировать, потому что это дискриминация по принципу: есть счетчик или нет”, – пояснил он.

По его данным, сегодня в Украине 3 млн домохозяйств не имеют счетчиков. Из жителей многоэтажек – 90% без счетчиков.

“Проблема требует немедленного решения, чтобы не теряли ни потребители, ни операторы. Мы очень надеемся, что министр энергетики вникнет в проблему, и она будет решена до 1 июля – до перехода на свободный рынок”, – отметил Кисенко.

В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец ранее сообщала, что повышение норм потребления газа для домохозяйств без счетчиков не означает увеличения тарифа. Она соглашается, что потребление газа должно быть учтено, потому что это экономия для потребителей, но повышение норм потребления газа должно быть комплексным, с одновременным решением вопроса установления счетчиков людям, что осуществляют облгазы и контролирует НКРЭКУ.

По материалам УНН
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