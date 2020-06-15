Немчинов рассказал, какой будет реформа госслужбы

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Министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью деловому еженедельнику «Перша Шпальта» рассказал, какие реформы ждут госслужбу.
В целом планируется не только сократить количество чиновников, но и ввести новые правила начисления заработной платы.
Зарплата:
Количество чиновников:
Закон о госслужбе:
Немчинов также отметил, что только после принятия закона Верховной Радой станет понятно, будет легче работать или сложнее.
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