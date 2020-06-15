Немчинов рассказал, какой будет реформа госслужбы

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью деловому еженедельнику «Перша Шпальта» рассказал, какие реформы ждут госслужбу.

В целом планируется не только сократить количество чиновников, но и ввести новые правила начисления заработной платы.

Зарплата:

Правительство приняло концепцию реформирования оплаты труда. Отныне заработная плата госслужащих будет зависеть от выполнения определенных задач. «Структуру оплаты труда мы предлагаем изменить следующим образом: 70% – это увеличенный должностной оклад, а где-то около 30% – это поощрение», — рассказал министр;

система зарплат будет, как в частных компаниях. Основной причиной этой реформы стало то, что у госслужащих одной категории, но в различных учреждениях, заработная плата может существенно отличаться. Центральные органы исполнительной власти получают более высокие зарплаты, если сравнить с оплатой труда рабочих в каких-то маленьких агентствах вроде Госстата.

Количество чиновников:

в рамках реформы будут ликвидированы ненужные должности. Министр отметил, что сейчас в Украине около 29 тыс. вакансий госслужащих. «Но обычно это вакансии, которые не заполняются годами, их держат для того, чтобы при условии маленьких должностных окладов иметь возможность премиями выравнивать среднюю заработную плату», — рассказал Немчинов;

в рамках децентрализации планируется отойти от структуры райгосадминистраций. Госслужащие будут трудоустроены в местных объединенных территориальных общинах и будут служащими органов местного самоуправления, где также есть возможность иметь достойный заработок в местах, где они проживают;

Закон о госслужбе:

Правительство вносит законопроект о госслужбе фактически в новой редакции. Также планируется новая редакция закона о Кабмине и новый регламент правительства. «Мы планируем внедрение системы кадрового учета государственных служащих и учет всего остального», — отметил министр;

дискуссионным вопросом был отбор на должности категории “А”. С одной стороны, предлагается ограничить количество кандидатов до трех, а правительство даст свое видение, за кого стоит голосовать. Или же их должен назначать непосредственный руководитель или комиссия категории «А».

Немчинов также отметил, что только после принятия закона Верховной Радой станет понятно, будет легче работать или сложнее.

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