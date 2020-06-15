Из-за квот на импорт минудобрений украинская экономика потеряет до $238 миллионов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Квоты на импорт минеральных удобрений могут привести к потерям украинской экономики на сумму 100-238 млн долларов.
Такая информация содержится в ответе представительства Европейского Союза в Украине на запрос аграрных ассоциаций, инициированный Всеукраинским Аграрным Советом (ВАС), сообщает пресс-служба ВАС.
«Европейский Союз выступает против инициативы введения квот на импорт минеральных азотных удобрений… Было подсчитано, что меры будут стоить фермерам 174-509 млн долл. и приведут к потерям в экономике Украины на 100-238 млн долл”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках многосторонних правил ВТО меры возможны только в том случае, если импорт растет резко и внезапно, и наносит экономический ущерб отечественным производителям. Вместе с тем, отмечается в ответе представительства ЕС, для многих товаров, на которые направлено расследование Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), инициированное в августе 2019 года, импорт фактически уменьшился. А для производства некоторых позиций азотных удобрений ситуация даже улучшилась, поэтому квотирование импорта минудобрений не было бы юридически оправданными.
“Кроме того, предлагаемые Украине квоты являются слишком ограничительными. Если меры будут введены, они негативно будут влиять на фермеров и искусственно ограничивать конкуренцию на украинском рынке, что приведет к росту внутренних цен”, – цитируют в ВАС ответ представительства.
Как сообщал Укринформ, в мае Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило свое решение ввести квоты на импорт минеральных азотных удобрений в Украине на уровне около 30% рынка. Оставшийся объем рынка должен заполнить украинский производитель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль прогнозирует, что через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсий12 ч. назад - 1085 9
За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грн8 ч. назад - 829 7
Правительство одобрило решение о "карантинных" доплатах таможенникам8 ч. назад - 212 4
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня9 ч. назад - 1614 4
Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанка4 ч. назад - 945 3
"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новому9 ч. назад - 2792
Wizz Air возобновляет полеты из Украины10 ч. назад - 1989
"Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформы5 ч. назад - 1670 1
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня9 ч. назад - 1614 4
В Нацбанке рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки до рекордных 6% на удешевление кредитов8 ч. назад - 1444
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Позавчера, 15:35 - 1132
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеПозавчера, 15:16 - 313 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7903 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 606
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2586 2