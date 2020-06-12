Рада ввела институт уголовных проступков

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Верховная Рада приняла в целом законопроект №3314 для введения института уголовных проступков в Украине. За соответствующее решение проголосовали 316 нардепов, сообщает УНН в среду, 17 июня.
В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта приведет действующее законодательство в соответствие с законом Украины №2617-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.
Основные задачи, которые предлагалось решить законом № 2617-VIII:
Гуманизация уголовной ответственности путем пересмотра меры наказания за совершение отдельных уголовных правонарушений. Это является одним из важных обязательств Украины перед Советом Европы.
Состав уголовных проступков сформирован за счет преступлений небольшой тяжести, санкции которых предусматривали наказание в виде лишения свободы плюс перенос по 130 статье КоАП ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Расследование проступков будут осуществлять как отдельные подразделения дознания, так и уполномоченные на то должностные лица правоохранительных органов.
Приготовление к уголовному проступку не повлечет за собой уголовную ответственность.
Лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбытия наказания признаются не имеющими судимости.
Также проектом закона предлагалось внести изменения в 125 законодательных актов Украины, согласно которым слово “преступление” в их тексте заменяется словами “уголовное преступление”, слова “преступление небольшой тяжести” заменяются словами “уголовный проступок”, слова “преступление средней тяжести” заменяются словами “нетяжкое преступление”.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, которым перенес введение института уголовного проступка на середину 2020 года.
Напомним, закон об уголовных проступках подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко в апреле 2019 года.
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