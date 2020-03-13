Инвесторы банка Аркада митингуют у Кабмина (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве инвесторы банка Аркада митингуют возле здания Кабмина с целью привлечения внимания властей к действиям застройщика.
Видео с места события опубликовал нардеп Антон Поляков в Телеграм-канале.
“Обманутые застройщиками вкладчики заблокировали Кабмин”, – сообщил Поляков.
Читайте также: Суд подтвердил запрет банку Аркада привлекать деньги физлиц
Акция вызвана тем, что не достроены 40 домов, и 12,5 тысяч инвесторов уже полтора года не могут получить свои квартиры.
Ранее инвесторы Аркады митинговали в Киеве 29 мая.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами, вложившими деньги в строительство жилья.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 1193 22
В Украине может на 5% подорожать цифровая техника3 ч. назад - 686 8
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2301 6
В правительстве планируют развивать рынок трудаВчера, 17:00 - 839 6
Uber Shuttle теперь будет обслуживать пригороды Киева13.03.2020, 05:39 - 2406 6
Пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнениеВчера, 14:30 - 3507
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2301 6
ВР приняла изменения в закон о военной службеВчера, 17:40 - 1340
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 1193 22
В Опендатабот можно отслеживать штрафы за нарушение ПДДВчера, 15:42 - 1189 1
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 497
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 174 3
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 6784
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 542
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2357 2