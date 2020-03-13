Инвесторы банка Аркада митингуют у Кабмина (видео)

В Киеве инвесторы банка Аркада митингуют возле здания Кабмина с целью привлечения внимания властей к действиям застройщика.

Видео с места события опубликовал нардеп Антон Поляков в Телеграм-канале.

“Обманутые застройщиками вкладчики заблокировали Кабмин”, – сообщил Поляков.

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Акция вызвана тем, что не достроены 40 домов, и 12,5 тысяч инвесторов уже полтора года не могут получить свои квартиры.

Ранее инвесторы Аркады митинговали в Киеве 29 мая.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами, вложившими деньги в строительство жилья.