Суд подтвердил запрет банку "Аркада" привлекать деньги физлиц

Окружной административный суд Киева своим решением от 4 марта 2020 года отказался удовлетворить иск банка “Аркада” к НБУ об отмене решения правления Нацбанка, которым до 1 января 2021 года остановлены операции банка “Аркада” по привлечению денег от физических лиц (в том числе путем размещения депозитных сертификатов).

Согласно судебным материалам, свое решение НБУ мотивировал тем, что в банке “Аркада” “нет эффективной системы управления рисками, которая в дальнейшем будет обеспечивать выявление, идентификацию и надлежащую оценку, мониторинг и контроль за всеми видами рисков на всех организационных уровнях, о чем свидетельствуют определенные АО АКБ “Аркада” нереалистичные предположения показателей бизнес-модели, а прогнозные показатели (с учетом экспертной корректировки): данные баланса банка, отчета о прибылях и убытках подтверждают неспособность к генерации доходов АО АКБ “Аркада” в 2019-2020 годах, что несет угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками, приостановление операций по привлечению во вклады денежных средств физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) является адекватным уровню угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов АО АКБ “Аркада”“.

По оценкам НБУ, приостановление операций по привлечению денег от физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц), “будет способствовать своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками и поддержке надлежащего финансового состояния АО АКБ “Аркада”“.

В свою очередь суд констатировал, что согласно статье 48 закона “О банках и банковской деятельности” специализированным банкам (за исключением сберегательного) запрещается привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в объемах, превышающих 5% капитала банка, а “материалами внеплановой инспекционной проверки подтверждается, что на 1 августа 2019 года истец не соблюдает установленных требований по объему вкладов, поскольку фактический объем вкладов превышает 5% капитала Банка”.

“Имеющимися материалами дела также подтверждается, что по результатам внеплановой инспекционной проверки АО АКБ “Аркада”, проведенной по состоянию на 1 октября 2019 года, установлено, что объем операций по договорам доверительного управления превышает 50% и на 1 октября 2018 года составляет 72,36% совокупных активов банка”, — отметил суд.

Справка Finance.ua:

29 мая у НБУ , Офиса президента, КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка “Аркада”. По информации банка “Аркада”, он остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (“Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”), в строительство квартир в которых вложили деньги более 12 тысяч граждан (речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домов).