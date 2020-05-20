Кличко обратился к правоохранителям из-за недостроя "Аркады"

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Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами, вложившими деньги в строительство жилья.
Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
«Сегодня инвесторы застройщика «Аркада-строительство» пикетируют банк «Аркада», Офис Президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства. Отмечу, что в течение последних лет в столице немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. Тех, что застройщики возводили с привлечением средств физических и юридических лиц. И оказались неспособными выполнить свои обязательства перед инвесторами. В частности, к городской власти за последнее время поступают многочисленные жалобы людей, которые инвестировали средства в строительство жилья и до сих пор не могут его получить. Из-за невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям», – подчеркнул Виталий Кличко.
Он сообщил, что только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада». По результатам встреч городская власть подтвердила свою готовность – в пределах своих полномочий – способствовать возобновлению строительства.
«Но отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса «Патриотика на озерах». И не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства. Поскольку вы помните, что там были протесты общины микрорайона. Также подчеркну, что этому застройщику для выполнения его обязательств перед другими инвесторами – жилых комплексов «Эврика» на проспекте Глушкова и «Патриотика» – ничего не мешает! И город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика. Я обращаюсь к правоохранительным органам: немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика», – подчеркнул Виталий Кличко.
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