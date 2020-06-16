Сколько украинцев собираются за границу в этом году (опрос)

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Большинство украинцев не хотели бы выезжать за пределы Украины даже при открытых границах.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского CATI-опроса от Research & Branding Group, который проводили с 3 по 8 2020 года.
Пандемия коронавируса среди прочего поставила под угрозу планы на 2020 год многих путешественников. По состоянию на начало июня 2020 года все еще не было ясности относительно того, смогут ли украинцы путешествовать как туристы в другие страны мира в ближайшие месяцы.
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“Также под вопросом планы многих сезонных рабочих: пока Украина договаривается со странами ЕС о спецрейсах для сезонных рабочих, некоторые из них воспользовавшись ослаблением карантина уже едут на заработки самостоятельно несмотря на отсутствие трансграничного пассажирского сообщения. Правда, так массово, как год назад, за границу украинцы пока не едут”, – говорится в аналитике.
Сколько украинцев поедут за границу:
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