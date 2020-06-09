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Дубинский предложил продлить запрет на выселение должников по валютным кредитам

Дубинский предложил продлить запрет на выселение должников по валютным кредитам

В Верховной Раде предложили защитить украинцев, у которых есть долги по валютным кредитам, от выселения из жилья. Соответствующий законопроект (№3640) зарегистрировал депутат от фракции “Слуга народа” Александр Дубинский.

На сайте нардепа отмечается, что проект призван не допустить отмены с 21 октября 2020 года моратория на выселение таких должников, введенного еще в 2014-м.

Законопроект предлагает слова “потребительский кредит” в законе о моратории заменить словом “кредит”. Как отмечает пресс-служба парламентария, сделать это нужно для того, “чтобы банкам не удавалось оспаривать применение запрета на выселение, и они не выставляли людей на улицу из-за законодательных неточностей”.

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В проекте закона также указывается, что запрет на выселение валютных должников обязаны выполнять не только сами банки-кредиторы, но и их правопреемники. Также – факторинговые, коллекторские компании, Фонд гарантирования вкладов физлиц и прочие субъекты.

Как подчеркивает автор законопроекта, этот нюанс до сих пор не выписан в законодательстве, потому разные структуры стараются в судах перекрутить нормы и выселить должников.

“Четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик, а значит, должен быть зарегистрирован. Но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает”, – говорится на сайте народного избранника.

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По материалам УБР
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