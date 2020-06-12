Гречка за год подорожала вдвое

С мая 2019 г. по май 2020 г. гречневая крупа подорожала в 2,2 раза, до 36,74 грн за кг.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

С мая 2019 г. гречневая крупа подорожала в 2,2 раза и в мае 2020 г. в среднем по стране продавалась по 36,74 грн за кг; рис за этот период вырос в цене на 4,1% (до 23,77 грн за кг).

Другие крупы и мука по сравнению с маем 2019 г. подешевели: пшено – на 37,7% (до 21,62 грн за кг в мае 2020 года); ячневая крупа – на 7,9% (до 11,58 грн за кг); манная крупа – на 3,1% (до 13,99 грн за кг). Мука пшеничная с мая 2019 г. уменьшилась в цене на 0,6% и в мае 2020 года в среднем по Украине продавалась по 11,75 грн за кг.

Впрочем, подорожали хлебобулочные и макаронные изделия. Цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в мае 2020 года в среднем по стране составила 24,39 грн за 1 кг (на 5,7% больше, чем годом ранее); хлеба пшеничного первого сорта – 19,98 грн за 1 кг (на 7,0% больше); хлеба ржаного и ржано-пшеничного – 21,06 грн за 1 кг (на 7,0% больше); батона – 13,95 грн за 0,5 кг (на 5,0% больше). Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 4,1% и в мае 2020 г. средняя цена на них составляла 18,99 грн за кг.

Потребительские цены в мае 2020 г. против апреля 2020 увеличились на 0,3%, против мая 2019 г. – на 1,7%. Всего за январь-май 2020 г. цены на потребительском рынке выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.