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Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев

Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев

Еврокомиссия изложила критерии, при которых будут отменены ограничения на поездки для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

Об этом свидетельствуют соответствующие рекомендации Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран следует учитывать принцип взаимности.

“Многие третьи страны также ввели ограничения на путешествия для граждан, прибывающих из ЕС. С целью равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС”, – говорится в рекомендациях.

Следует отметить, что Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом.

В Еврокомиссии заявили, что наличие и надежность данных из третьих стран имеет первостепенное значение и должны рассматриваться в качестве ключевого критерия для открытия границ.

В рекомендациях ЕК утверждается, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь из третьих стран, которые имеют сопоставимую или лучшую эпидемиологическую ситуацию, чем в среднем по ЕС. Главными критериями в этом контексте будут: число новых инфекций на 100 000 населения; тенденция к росту числа новых инфекций; общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность.

Предварительным условием для открытия границ будет также способность обеспечить соблюдение мер сдерживания, таких как физическое дистанцирование, в течение всего путешествия, от места отправления до места назначения, в том числе во время любого возможного транзита через районы повышенного риска.

Еще один аспект, который будет учитываться при открытии границ ЕС – это возможное использование третьей страны для транзита путешественниками других стран, которые не соответствуют критериям.

По материалам Европейская правда
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