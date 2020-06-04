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В НБУ спрогнозировали инфляцию после карантина

В НБУ спрогнозировали инфляцию после карантина

Национальный банк констатирует, что в дальнейшем инфляция, вероятно, будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось, и умеренными темпами. Ранее НБУ прогнозировал сокращение экономики во 2-м квартале 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Во-первых, потребительский и инвестиционный спрос остается довольно подавленным, хотя деловая активность начинает постепенно оживляться вместе с ослаблением карантинных мероприятий. Уже проведены мероприятия фискальной и монетарной политики, направленные на поддержку бизнеса и населения, которые лишь частично компенсируют падение потребительского спроса. Его восстановление будет постепенным даже после завершения карантина.

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Во-вторых, ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, благоприятна для низкой инфляции.

В-третьих, улучшаются инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков.

Сейчас, по данным НБУ, инфляция, которую они ожидают через 12 месяцев, сравнялась с среднесрочной целью Национального банка.

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По материалам Finance.UA
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