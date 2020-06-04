В Минфине сообщили, куда направят €500 млн от ЕС

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В Министерстве финансов рассказали, как используют макрофинансовую помощь от Европейского Союза в размере €500 млн. Получение средств будет способствовать финансовой стабильности в Украине после удара по экономике в связи с пандемией COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Украина получила от Европейской комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом €500 млн. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства”, – отмечается в сообщении.
Данный льготный кредит Украине удалось получить после выполнения специальных условий в конце 2019 года.
Среди условий были реформы в борьбе с коррупцией, в социальной политике, энергетике, изменения в таможенной политике, реформирование налоговой и таможенной служб и др.
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