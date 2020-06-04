В Минфине сообщили, куда направят €500 млн от ЕС

В Министерстве финансов рассказали, как используют макрофинансовую помощь от Европейского Союза в размере €500 млн. Получение средств будет способствовать финансовой стабильности в Украине после удара по экономике в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Украина получила от Европейской комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом €500 млн. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства”, – отмечается в сообщении.

Данный льготный кредит Украине удалось получить после выполнения специальных условий в конце 2019 года.

Среди условий были реформы в борьбе с коррупцией, в социальной политике, энергетике, изменения в таможенной политике, реформирование налоговой и таможенной служб и др.

Справка Finance.ua:

10 июня Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд во время одобрения программы Stand-by объемом 5 млрд долларов руководствовался рядом критериев. В частности, это обязательство Украины провести ряд структурных реформ.

10 июня Еврокомиссия выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

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