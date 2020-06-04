Акции Microsoft и Amazon установили новый рекорд

Стоимость акций Microsoft, Amazon и eBay поставила новый рекорд после закрытия последних торгов на фоне повышения спроса инвесторов на бумаги сектора электронной коммерции. А подъему котировок способствовали позитивные комментарии аналитиков.

В частности, эксперты Morgan Stanley в аналитической записке во вторник, 9 июня, сообщили, что акции Microsoft входят в число их фаворитов.

Аналитик Wells Fargo Брайан Фитцджеральд повысил рейтинг акций eBay с “ниже среднерыночного уровня” до “на уровне среднерыночного”, а также установил новую целевую стоимость – $50 вместо $32.

Он подтвердил рейтинг акций Amazon на уровне “выше среднерыночного” и повысил их целевую цену с $2725 до $3000. Такую же целевую цену Amazon выставил аналитик BofA Securities Джастин Поуст, отметив, что результаты компании во втором квартале могут превзойти ожидания рынка.

Подорожание выглядело следующим образом: акции eBay выросли на 2,1% – до $49,75; цена бумаг Amazon стремительно выросла на 3% – до $2600,86; бумаги Microsoft прибавили в цене 0,8%, закрывшись на отметке $189,80, при этом в ходе сессии их стоимость поднималась до $190,7.

С начала 2020-го котировки акций eBay и Amazon выросли примерно на 40%, тогда как акции Microsoft прибавили около 20%.

Напомним, в середине апреля за одни сутки состояние богатейшего бизнесмена мира Джеффа Безоса выросло на $6,4 млрд. Его капитал увеличился примерно на 5%. К этому привело подорожание акций Amazon до рекордного уровня. Ценные бумаги компании подорожали на 5,3% и достигли самой высокой на тот момент для них цены в $2283 за акцию.