Фонд соцстраха недополучил ЕСВ на 1 млрд грн

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На протяжении мая этого года Фонд соцстрахования Украины (ФССУ) получил 1,856 млрд грн доли единого соцвзноса, что на 18,6% (на 423 млн грн) меньше прогнозного показателя, сообщила пресс-служба фонда. Всего с начала года на счет фонда от доли ЕСВ поступило 10,066 млрд грн, что меньше плана на 9,8% (или на 1,097 млрд грн).
“Невыполнение доходной части бюджета фонда связано, в частности, с низшим от прогнозируемого размером фонда оплаты труда по стране, уменьшением объемов производства во время пандемии”, – объясняют ситуацию в ФССУ.
В Фонде соцстрахования напомнили, что с целью обеспечения его стабильной работы 20 мая Кабмин принял решение о предоставлении ему финансовой помощи из фонда борьбы с COVID-19 в размере 2,279 грн, из которых 1,808 млрд грн фонд должен вернуть государству.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 3 июня согласовал выделение указанных средств, а финансовая помощь будет оказана ФССУ после внесения изменений в годовой бюджет.
“Поступления в размере 9,5727% единого взноса являются основным источником доходов Фонда соцстрахования и направляются на финансирование материального обеспечения, страховых выплат и медико-социальных услуг для 12,3 млн застрахованных лиц и более 205 тыс. пострадавших на производстве и их семей”, – резюмировали в фонде.
Напомним, в середине мая правление ФССУ на экстренном заседании уволило с должности директора фонда Елену Думу. Такое решение было принято в связи многочисленными фактами нарушения Думой законодательства о труде, общеобязательном государственном социальном страховании, других законов и нормативно-правовых актов фонда в период с 31 января по 22 апреля.
Правление также назначило и. о. директора исполнительной дирекции ФССУ начальника финансово-экономического управления исполнительной дирекции фонда Татьяну Михайленко.
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