Швеция с 8 июня разрешит въезд сезонным рабочим

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Правительство Швеции решило разрешить въезд в страны сезонным рабочим.
Об этом сообщает пресс-служба шведского правительства.
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“Решение правительства предусматривает, что для сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства может быть сделано исключение и им может быть разрешен въезд в страну на основании того, что они выполняют критически важные функции в Швеции”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство решило внести поправки в постановление о временном запрете въезда в Швецию в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, по которым сезонные рабочие в сельском хозяйстве считаются одной из критически важных для жизнеобеспечения страны групп.
Кроме того, правительство сделает исключение из запрета на въезд для лиц с видами на жительство в Швеции, которые из-за запрета на въезд оказались разлучены с родственниками, проживающими в стране.
Поправки к решению о временном запрете въезда вступят в силу с 8 июня.
Текущий запрет на въезд в Швецию из-за пределов ЕС, введенный с целью предупредить распространение коронавируса в стране, действует до 15 июня.
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