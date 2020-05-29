В Киеве хотят сносить "хрущевки" в трех районах

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В Киеве будут сносить жилые многоэтажные дома.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью 112 каналу.
Речь идет о так называемых “хрущевках”, которые построены 50-60 лет назад. Виталий Кличко считает, что они морально устарели.
“Что касается “хрущевок”. Большое количество микрорайонов в Киеве построено более 50-60 лет назад. Они морально устарели и находятся в запущенном состоянии”, – говорит Виталий Кличко.
По его словам, у городских властей есть проект, который предусматривает полное снесение “хрущкевок”. Вместо этих домов построят новые многоквартирные дома.
Он отметил, что в мэрии уже запланировали снесение “хрущевок” сразу в трех районах столицы. Кроме того, это уже занесено в Генеральный план города Киева, который разработали городские власти.
На вопрос о том, что же будет с людьми, проживающими в “хрущевках”, Виталий Кличко ответил следующее: “Жители этих квартир получат с эквивалентом 1,5 квартиры в новых зданиях”, – объясняет столичный мэр.
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