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В Киеве хотят сносить "хрущевки" в трех районах

В Киеве хотят сносить "хрущевки" в трех районах

В Киеве будут сносить жилые многоэтажные дома.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью 112 каналу.

Речь идет о так называемых “хрущевках”, которые построены 50-60 лет назад. Виталий Кличко считает, что они морально устарели.

“Что касается “хрущевок”. Большое количество микрорайонов в Киеве построено более 50-60 лет назад. Они морально устарели и находятся в запущенном состоянии”, – говорит Виталий Кличко.

По его словам, у городских властей есть проект, который предусматривает полное снесение “хрущкевок”. Вместо этих домов построят новые многоквартирные дома.

Он отметил, что в мэрии уже запланировали снесение “хрущевок” сразу в трех районах столицы. Кроме того, это уже занесено в Генеральный план города Киева, который разработали городские власти.

На вопрос о том, что же будет с людьми, проживающими в “хрущевках”, Виталий Кличко ответил следующее: “Жители этих квартир получат с эквивалентом 1,5 квартиры в новых зданиях”, – объясняет столичный мэр.

Справка Finance.ua:

  • Минрегион разработал и обнародовал новый законопроект о реновации устаревшего жилья “О внесении изменений в Закон Украины “О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда”. По словам экспертов, документ намного лучше, чем предыдущие, но вопросы к нему все же есть.
  • Ранее Кличко заявлял, что места для строительства нового жилья в Киеве хватит на ближайшие 2-3 года. После этого предстоит взяться за реконструкцию вторичного жилого фонда.
  • Начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Борневицкий отмечал, что, согласно новому генплану столицы, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства будут отселять, а впоследствии – давать им квартиры в новых зданиях.

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По материалам 112
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