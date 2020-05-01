Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцов

Минрегион разработал и обнародовал новый законопроект о реновации устаревшего жилья “О внесении изменений в Закон Украины “О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда”.

По словам экспертов, документ намного лучше, чем предыдущие, но вопросы к нему все же есть.

Проблемы. В Украине существует большое количество объектов жилого фонда, предельный срок эксплуатации которых истекает или уже давно истек. Общая площадь устаревшего жилищного фонда по данным Госстата (на 01.01.2017) составляет 4,33 млн кв.м. В некоторых районах городов есть дома, построенные еще в 30-е годы прошлого века.

В предложенном к обсуждению проекте Минрегиона многие из проблемных моментов попытались учесть, но наиболее спорными все равно остаются вопросы инвестконкурсов и условий по отселению жильцов.

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“Это наиболее острые и дискуссионные вопросы. Например, как избежать непрозрачности в “прозрачных” конкурсах. Кроме этого, согласно документу, на плечи застройщика практически полностью ложится ответственность за создание объектов социально-бытовой, дорожно-транспортной инфраструктуры”, – отмечает руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

Мнение экспертов. В документе неоднозначно прописан пункт о предоставлении части квартир отселяемым. То ли речь идет о “маневренном” жилье, которое должно предоставляться на весь период реконструкции, или же речь идет о том, что компания-застройщик обязана отдать квартиры тем, кто вынужденно был отселен.

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Застройщик в обязательном порядке должен будет предоставить объем собственных или привлеченных средств согласно с показателями стоимости 1 га территории застройки. Это требование также вызывает недоумение у застройщиков.

Согласие жильцов. Для реконструкции хрущевок согласие всех жильцов не понадобится. Согласно этому закону, для того, чтобы решение было правомочным, необходимо согласие 75% всех собственников квартир дома. Если несогласных с предстоящей реконструкцией будет более 25%, такой дом исключается из будущего плана по реконструкции квартала.

Отселение. Особое внимание уделено решению вопроса отселения жильцов. Если условием реконструкции является обязательное отселение, то в случае несогласия жильца-собственника квартиры, такое отселение осуществляется только после соответствующего судебного решения.

Что взамен. В ст. 14 речь идет о сносе целых кварталов. Разработчики устанавливают, что бывшим жильцам будут предоставлены равноценные по площади квартиры или денежная компенсация. При этом, что характерно для областных центров, столицы, речь о том, в каком районе будет предоставлены квартиры, не говоря уже о коэффициентах при смене района, скажем, с Печерска на Троещину, не идет.

Если отселенцу предлагается квартира большей площади взамен старой, то это происходит исключительно за счет застройщика. То есть застройщик не имеет права требовать с отселенца какую-либо доплату за лишние метры.