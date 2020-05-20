Raspberry Pi выпустили свой самый дорогой мини-компьютер (фото)

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Фонд Raspberry Pi выпустил новую версию своей флагманской модели Raspberry Pi 4. Помимо моделей с 2 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти, появилась новая модель на 8 ГБ. Эта модель стоит 75 долларов, что делает ее самой дорогой Raspberry Pi.
Как всегда, вы получаете одноплатный компьютер размером с колоду карт. Он имеет процессор на базе ARM, много портов, Wi-Fi, Bluetooth и большое сообщество компьютерных энтузиастов. Вы сможете запускать приложения, которые требуют больше оперативной памяти, независимо от того, используете ли вы Raspberry Pi для запуска сервера или в качестве настольного компьютера.
Все разные версии Raspberry Pi 4 имеют одинаковые характеристики, кроме оперативной памяти. Некоторые компоненты перенесены на плату, но это всего лишь незначительная корректировка. Ранее в этом году Фонд Raspberry Pi заменил Raspberry Pi 4 емкостью 1 ГБ на Raspberry Pi 4 емкостью 2 ГБ, сохранив при этом ту же цену.
Фото: techcrunch.com
Итак, вот текущая линейка Raspberry Pi 4:
Фонд сообщает, что некоторое время работал над вариантом 8 ГБ, но это заняло больше времени, чем ожидалось, поскольку пакет ОЗУ LPDDR4 с 8 ГБ должен был быть специально разработан для Raspberry Pi.
В области программного обеспечения Фонд Raspberry Pi начал работу над 64-разрядной версией Raspbian, операционной системы, предназначенной для работы на Raspberry Pi. Raspbian по-прежнему использует 32-разрядное ядро и должен переключиться на 64-разрядное, чтобы использовать 8 ГБ ОЗУ. А пока вы можете установить Ubuntu или Gentoo на Raspberry Pi.
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