Новые правила регистрации проживания в ипотечном жилье: что изменилось

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Кабмин поддержал проект постановления Министерства юстиции «О внесении изменений в Правила регистрации места проживания», которым регулируются особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье.
Об этом говорится на сайте Минюста.
Цель: создать благоприятные условия для дальнейшего развития ипотечного кредитования в Украине и усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав ипотекодержателя и жилищных прав ипотекодателя.
Что предусматривает постановление:
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«Новые правовые механизмы устранят препятствия для обращения взыскания на жилье, находящееся в ипотеке или доверительной собственности и, соответственно, облегчат доступ к ипотечному кредитованию», – объясняют в Минюсте.
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