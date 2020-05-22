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Новые правила регистрации проживания в ипотечном жилье: что изменилось

Новые правила регистрации проживания в ипотечном жилье: что изменилось

Кабмин поддержал проект постановления Министерства юстиции «О внесении изменений в Правила регистрации места проживания», которым регулируются особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье.

Об этом говорится на сайте Минюста.

Цель: создать благоприятные условия для дальнейшего развития ипотечного кредитования в Украине и усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав ипотекодержателя и жилищных прав ипотекодателя.

Что предусматривает постановление:

  • в случае пребывания жилья в ипотеке или в доверительной собственности, что является одним из способов обеспечения выполнения обязательств, регистрация места жительства производится только при наличии согласия соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника;
  • с целью проверки права собственности лица, подавшего заявление для регистрации места проживания, на соответствующее жилье, а также проверки пребывания такого жилья в ипотеке или в доверительной собственности предусматривается обязанность работника органа регистрации использовать сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем непосредственного доступа к нему.

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«Новые правовые механизмы устранят препятствия для обращения взыскания на жилье, находящееся в ипотеке или доверительной собственности и, соответственно, облегчат доступ к ипотечному кредитованию», – объясняют в Минюсте.

Справка Finance.ua:

  • Из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.
  • Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявлял, что ипотечное кредитование со средней ставкой в ​​8% должно быть доступно в Украине – этого ожидают инвесторы и застройщики.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы остановились именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам Finance.UA
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