Новые правила регистрации проживания в ипотечном жилье: что изменилось

Кабмин поддержал проект постановления Министерства юстиции «О внесении изменений в Правила регистрации места проживания», которым регулируются особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье.

Об этом говорится на сайте Минюста.

Цель: создать благоприятные условия для дальнейшего развития ипотечного кредитования в Украине и усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав ипотекодержателя и жилищных прав ипотекодателя.

Что предусматривает постановление:

в случае пребывания жилья в ипотеке или в доверительной собственности, что является одним из способов обеспечения выполнения обязательств, регистрация места жительства производится только при наличии согласия соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника;

с целью проверки права собственности лица, подавшего заявление для регистрации места проживания, на соответствующее жилье, а также проверки пребывания такого жилья в ипотеке или в доверительной собственности предусматривается обязанность работника органа регистрации использовать сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем непосредственного доступа к нему.

Читайте также: Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%

«Новые правовые механизмы устранят препятствия для обращения взыскания на жилье, находящееся в ипотеке или доверительной собственности и, соответственно, облегчат доступ к ипотечному кредитованию», – объясняют в Минюсте.

Справка Finance.ua:

Из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявлял, что ипотечное кредитование со средней ставкой в ​​8% должно быть доступно в Украине – этого ожидают инвесторы и застройщики.

По его словам, в Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк выполнит свои планы по снижению учетной ставки до 7% к концу 2020 года.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы остановились именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.