Каждый шестой молодой человек в мире остался без работы из-за COVID-19

Каждый шестой молодой человек до 29 лет в мире прекратил работу с начала пандемии COVID-19. При этом те, кто остается занятым, сократили свое рабочее время на 23%.

Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

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По данным доклада, пандемия непропорционально затрагивает молодежь, а существенный и быстрый рост безработицы среди молодежи, который наблюдается с февраля, задевает молодых женщин больше, чем молодых мужчин.

Пандемия наносит тройной удар по молодежи. Она не только разрушает их занятость, но также подрывает образование и профессиональную подготовку и создает серьезные препятствия на пути тех, кто стремится выйти на рынок труда или меняет работу.

Уровень безработицы среди молодежи в 2019 году составил 13,6%, что было выше, чем в любой другой группе. Во всем мире насчитывалось около 267 млн ​​молодых людей, не занятых работой или учебой.

“Экономический кризис через COVID-19 поражает молодежь, особенно женщин, сильнее и быстрее, чем любую другую группу. Если мы не предпримем существенных и немедленных действий для улучшения их положения, последствия вируса могут оставаться с нами десятилетиями. Если их талант и энергия отодвинуты на второй план из-за нехватки возможностей или навыков, это навредит всему нашему будущему и усложнит восстановление экономики после COVID”, – сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

МОТ также обновила оценку сокращения рабочего времени по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. По оценкам, в I квартале 2020 года было потеряно 4,8% рабочего времени.

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