Как карантин изменил рынок недвижимости (инфографика)

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Конфедерация строителей Украины провела опрос среди компаний-членов и отраслевых предприятий, о том, как карантин повлиял на их работу.
Об этом сообщает Портал «Столичная недвижимость» 100realty.ua.
56,7% опрошенных компаний работают только в своем регионе, 35,6% – национальные компании и 7,7% – международные.
Опрошены компании во всех регионах Украины. Среди компаний, ведущих работу только в своем регионе, наиболее активными были представители Харьковского региона (12,8%), Киева и области (10,3 и 2,6%), Львовская и Хмельницкая область (7,7%).
Сколько компаний прекратили строительство во время карантина:
О сокращении персонала. Более четверти опрошенных сообщили, что карантин уже стал причиной сокращения персонала:
О подорожании за время карантина сообщили 36% опрошенных:
Одинаковая доля опрошенных (28,2%) отметили, что в течение карантина подорожания не было, и ожидают, что стройматериалы вырастут в цене на 10-15% в ближайшее время.
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