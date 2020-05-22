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Как карантин изменил рынок недвижимости (инфографика)

Как карантин изменил рынок недвижимости (инфографика)

Конфедерация строителей Украины провела опрос среди компаний-членов и отраслевых предприятий, о том, как карантин повлиял на их работу.

Об этом сообщает Портал «Столичная недвижимость» 100realty.ua.

56,7% опрошенных компаний работают только в своем регионе, 35,6% – национальные компании и 7,7% – международные.

Опрошены компании во всех регионах Украины. Среди компаний, ведущих работу только в своем регионе, наиболее активными были представители Харьковского региона (12,8%), Киева и области (10,3 и 2,6%), Львовская и Хмельницкая область (7,7%).

Сколько компаний прекратили строительство во время карантина:

  • Более половины опрошенных – 56,4%, отметили, что не прекращали строительство.
  • На несколько дней остановки были почти у четверти опрошенных (23,1%).
  • 10,3% компаний остановили и еще не возобновили работы на строительных площадках.

О сокращении персонала. Более четверти опрошенных сообщили, что карантин уже стал причиной сокращения персонала:

  • 10,3% сократили до 20% сотрудников,
  • 7,7% – более 50%, столько же – офисных сотрудников,
  • 12,8% сообщили, что начнут увольнять, если компания не заработает на полную мощность в течение месяца.
  • 15,4% отправили в отпуск за свой счет часть рабочих,
  • 5,1% – сократили количество оплачиваемых часов.
  • 23,1% отметили, что ни сокращений персонала, ни сокращений нагрузки не было, сохраняют полный состав компании.

О подорожании за время карантина сообщили 36% опрошенных:

  • 23% отметили подорожание всех материалов,
  • 2,6% всего отечественного производства,
  • 10,3% – импортных.

Одинаковая доля опрошенных (28,2%) отметили, что в течение карантина подорожания не было, и ожидают, что стройматериалы вырастут в цене на 10-15% в ближайшее время.

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По материалам Finance.UA
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