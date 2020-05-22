Появились изображения нового минивэна Lexus (фото)

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Новинка могла бы быть основана на Toyota Sienna и станет альтернативой Lexus LM.
В прошлом году Lexus вошел в сегмент минивэнов с новым Lexus LM.
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Огромный роскошный MPV был создан на базе известного Toyota Alphard, который завоевал популярность в Азии и на других рынках.
И без того роскошный минивэн получил не менее роскошный салон от Lexus. Как вы уже догадались, Lexus LM изначально предлагается в Китае и на других азиатских рынках.
Lexus LM может быть очень большим, поэтому представили альтернативу на базе Toyota Sienna.
Фото: avtodream
Набор 20-дюймовых колесных дисков соответствует спортивному образу и сочетается с агрессивной передней частью с фирменной решеткой радиатора Lexus.
По сравнению с LM, этот «Lexus EM» должен быть более привлекательным для тех, кто хочет приобрести роскошный и компактный минивэн. Будь то автомобиль для семьи или для руководителей предприятий, модель подойдет любому, но, к сожалению, это всего лишь плод воображения дизайнера.
Фото: avtodream
Не исключено, что Toyota работает над более роскошной версией Sienna для американского рынка. Будем надеяться, что он будет выглядеть так же хорошо, как модель на этом рендере или даже лучше.
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