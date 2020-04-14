Lexus выпустит мощный кроссовер (фото)

Японский производитель Lexus построит флагманский кроссовер LQ. Внешне автомобиль будет похож на концепт LF-1 Limitless.

Новинку оснастят 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 и двумя электродвигателями мощностью 416 к.с. Такую мощность будут иметь обычные версии новой модели.

Модифицированная версия F будет иметь 4-литровый турбодвигатель V8 турбо мощностью 660 к. с., и гибридный агрегат мощностью 354 к. с.

Дебют нового Lexus LQ состоится в следующем году. Он будет стоить 80 тыс. долларов. Больше информации пока в компании не сообщили.



Фото: mmr.net.ua



Фото: mmr.net.ua