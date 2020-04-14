Lexus выпустит мощный кроссовер (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Японский производитель Lexus построит флагманский кроссовер LQ. Внешне автомобиль будет похож на концепт LF-1 Limitless.
Новинку оснастят 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 и двумя электродвигателями мощностью 416 к.с. Такую мощность будут иметь обычные версии новой модели.
Модифицированная версия F будет иметь 4-литровый турбодвигатель V8 турбо мощностью 660 к. с., и гибридный агрегат мощностью 354 к. с.
Дебют нового Lexus LQ состоится в следующем году. Он будет стоить 80 тыс. долларов. Больше информации пока в компании не сообщили.
Фото: mmr.net.ua
Фото: mmr.net.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн11 ч. назад - 4814 9
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам10 ч. назад - 4938 7
Ограничения на въезде в Киев ослабят ранее запланированного времени8 ч. назад - 1082 5
Tesla построит еще одну Gigafactory в США за $1 млрд, чтобы производить электропикапы CybertruckВчера, 22:38 - 845 5
Штрафы за нарушение законных требований нардепов предлагают ужесточить8 ч. назад - 546 4
Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года8 ч. назад - 10733 2
Toyota выпустила винтажный Land Cruiser (фото)Вчера, 23:49 - 7406
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам10 ч. назад - 4938 7
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн11 ч. назад - 4814 9
Гетманцев назвал сроки получения первого транша от МВФ13 ч. назад - 2173 2
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников12 ч. назад - 129
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Вчера, 11:10 - 937 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 495
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1918
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10789 1