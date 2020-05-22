Япония потратит $2,8 млрд на компьютеры ученикам для перехода на дистанционное обучение

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Правительство Японии начнет реализацию плана приобретения мобильных компьютеров для удовлетворения экстренного спроса на дистанционное обучение, вызванного пандемией. На эту инициативу выделено около $2,786 млрд.
План, разработанный Министерством культуры, спорта, науки и технологий Японии как часть программы обучения GIGA, предусматривает предоставление компьютера каждому ученику начальной и средней школы.
Программа GIGA была разработана еще в прошлом году в расчете на достижение указанной цели до 2024 года, но пандемия побудила государство ускорить реализацию программы.
Больше всего могут выиграть производители хромбуков, поскольку эти компьютеры выгодны меньшей стоимостью аппаратного и программного обеспечения, и поддержкой местных производителей и операторов.
Если перейти от денежного показателя к количественному, получается, что в этом году в Японии будет закуплено 7-8 млн мобильных компьютеров.
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