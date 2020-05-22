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Япония потратит $2,8 млрд на компьютеры ученикам для перехода на дистанционное обучение

Япония потратит $2,8 млрд на компьютеры ученикам для перехода на дистанционное обучение

Правительство Японии начнет реализацию плана приобретения мобильных компьютеров для удовлетворения экстренного спроса на дистанционное обучение, вызванного пандемией. На эту инициативу выделено около $2,786 млрд.

План, разработанный Министерством культуры, спорта, науки и технологий Японии как часть программы обучения GIGA, предусматривает предоставление компьютера каждому ученику начальной и средней школы.

Программа GIGA была разработана еще в прошлом году в расчете на достижение указанной цели до 2024 года, но пандемия побудила государство ускорить реализацию программы.

Больше всего могут выиграть производители хромбуков, поскольку эти компьютеры выгодны меньшей стоимостью аппаратного и программного обеспечения, и поддержкой местных производителей и операторов.

Если перейти от денежного показателя к количественному, получается, что в этом году в Японии будет закуплено 7-8 млн мобильных компьютеров.

По материалам iXBT.com
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