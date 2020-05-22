Мораторий на проверки бизнеса во время карантина - разъяснение Минэкономики

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснения относительно моратория на проверки бизнеса во время карантина.
Об этом сообщает Минэкономики.
В Украине насчитывается минимум две больших категории проверок.
На какие категории действует мораторий:
Первая категория, на которую есть мораторий во время карантина — это государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности. Он идентифицируется по сферам контроля, а не по органам. То есть у той же Госпродпотребслужбы около 15 сфер контроля, и одни из них подпадают под действие моратория (например, защита растений), другие — нет (например, отдельно выделенное государственное регулирование цен).
Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и др. (всего более 80 сфер).
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Законом установлены все базовые правила проведения проверок, а также именно для этого вида контроля распространяется действие интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) — так называемый Инспекционный портал. На нем для таких проверок публикуются планы, результаты, отчеты о выполнении планов.
Вторая категория (это проверки, которые осуществляются в сферах, которые не подпадают под действие этого Закона (ст. 2 ЗУ 877):
Запрещены плановые проверки для первой категории и налоговые проверки с некоторыми исключениями.
Выводы. Проверки во время карантина возможны; проверки второй категории не подпадают под мораторий (за исключением налоговых, запрещенных отдельно); проверки второй категории не отображаются на Инспекционном портале inspections.gov.ua.
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