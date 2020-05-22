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Германия продлила срок въезда сезонных работников

Германия продлила срок въезда сезонных работников

Министерство сельского хозяйства и Министерство внутренних дел ФРГ согласовали продление сроков для въезда в Германию сезонных работников до 15 июня.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее разрешение, введенное в виде исключения во время пандемии COVID-19, должно было действовать до конца мая.

Условия для въезда. Максимальный контингент в 80 тысяч человек и наличие соответствующего разрешения на работу.

На иностранцев, прибывающих для участия в сезонных работах на сельскохозяйственных предприятиях, распространяются правила о защите от инфекционных заболеваний.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивал, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца. Таким образом, по словам Шмыгаля, правительство хочет позаботиться и о людях, которые поедут зарабатывать деньги в Европу и получат там цивилизованные условия, и об украинцах, которые остаются в Украине.
  • Средняя месячная зарплата по Украине на начало этого года составила 9,2 тыс. грн. Больше всего зарабатывают в Киеве – 13,7 тыс. грн, на втором месте Донецкая область – 10 тыс. грн, на третьем – Киевская область – 9,7 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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