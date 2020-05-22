Сегодня в Киеве возобновило работу метро: новые правила (инфографика)

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Сегодня, 25 мая правительство разрешило работу метрополитена. В Киеве двери подземки открылись в 5.30 утра.
Новые правила для пассажиров:
Жетоны. Метро отказалось от жетонов, их больше не будут продавать. Использовать остатки можно в течение месяца.
Чтобы проехать в метро, нужно иметь одну из электронных карт, qr-билет, или же оплачивать поездку через терминал.
На нескольких станциях устроены тактильные полосы, навигация, а для маломобильных пассажиров поставили звонки и расширят одни двери.
Расчертили разметку для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать поезда.
Правила защиты для пассажиров. Температуру на входе измерять не будут, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция. Соблюдение дистанции – остается на совести пассажиров, ведь дополнительные вагоны прицепить не могут – платформа рассчитана только на 5, а 6-й остается в тоннеле.
Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.
Напомним, 16 марта Кабмин постановил остановить работу метро в Киеве, Харькове и Днепре для предотвращения распространения болезни Covid-19.
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