Сегодня в Киеве возобновило работу метро: новые правила (инфографика)

Сегодня, 25 мая правительство разрешило работу метрополитена. В Киеве двери подземки открылись в 5.30 утра.

Новые правила для пассажиров:

Жетоны. Метро отказалось от жетонов, их больше не будут продавать. Использовать остатки можно в течение месяца.

Чтобы проехать в метро, нужно иметь одну из электронных карт, qr-билет, или же оплачивать поездку через терминал.

На нескольких станциях устроены тактильные полосы, навигация, а для маломобильных пассажиров поставили звонки и расширят одни двери.

Расчертили разметку для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать поезда.

Правила защиты для пассажиров. Температуру на входе измерять не будут, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция. Соблюдение дистанции – остается на совести пассажиров, ведь дополнительные вагоны прицепить не могут – платформа рассчитана только на 5, а 6-й остается в тоннеле.

Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.

Напомним, 16 марта Кабмин постановил остановить работу метро в Киеве, Харькове и Днепре для предотвращения распространения болезни Covid-19.

Справка Finance.ua

Kyiv Smart Card – это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте Киева. Стоимость карты Kyiv Smart Card – 50 грн.

При пополнении на большое количество поездок действуют скидки, как в метрополитене: при покупке до 10 – стоимость каждой обойдется в 8 гривен. А если пополнить карту сразу на 50 – одна поездка обойдется 6,5 гривны.

В мобильном приложении можно пополнять поездками KyivSmartCard или покупать QR – билеты. Также следить за состоянием баланса и контролировать свои поездки можно в личном кабинете киевлянина.

Пополнить транспортную карту можно: в кассах КП «Киевский метрополитен». В личном кабинете киевлянина, предварительно зарегистрировавшись. В терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click.

Чек с QR-кодом. Удобной заменой жетонов и билетов станут билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно приобрести в боксах самообслуживания и кассах Киевского метрополитена.

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