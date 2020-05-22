Украинцы смогут открывать банковские счета онлайн, – Минцифры

Вскоре банковский счет можно будет открыть онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой политики Украины в FACEBOOK.

22 мая вступило в силу соответствующее Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга.

Что это означает. Вскоре появится возможность открытия счетов в банке на основании удаленной идентификации и верификации клиентов. Вы сможете полноценно верифицировать себя

в режиме видеотрансляции;

или с использованием системы BankID НБУ , накладывая е-подпись на копии идентификационного документа.

Для нерисковых деловых отношений будет доступна упрощенная система верификации:

с помощью Системы BankID НБУ ;

; наложение е-подписи на копию документа;

осуществление первого платежа на символическую сумму на отдельный счет банка с собственного;

считывание данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрический паспорт, с помощью смартфона и фиксации этой операции;

идентификация данных, полученных из бюро кредитных историй.

“Минцифры будет помогать Национальному банку Украины и банкам с функционалом удаленной идентификации и верификации клиентов, прежде всего с использованием приложения “Дія” (в частности, формирование е-паспортов), а также с подключением банков к интегрированной системе е-идентификации”, – отмечается в сообщении.

Справка Finance.ua:

Счета, открытые с помощью упрощенной модели удаленной идентификации, будут иметь определенные ограничения:

общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тысяч гривен в месяц и 400 тысяч гривен в год;

общий остаток по всем счетам клиента не должен превышать 40 тысяч гривен.

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