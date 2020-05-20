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Уровень доверия украинцев к Нацбанку (опрос)

Уровень доверия украинцев к Нацбанку (опрос)

Уровень доверия населения к Национальному банку Украины все еще остается “в минусе”, но по сравнению с прошлыми показателями постепенно растет.

Об этом рассказала Наталия Бондаренко, директор Департамента коммуникаций Национального банка Украины, во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».

Как изменялся показатель доверия к регулятору финансового рынка Украины:

  • в январе 2017 года: -64,5%;
  • антирекордным был показатель в апреле 2017 года: -70%;
  • на уровне примерно -62% значение доверия держалось до июня 2018 года;
  • с февраля по сентябрь 2019 года показатели пошли вверх: от -47,4% до -20,2%;
  • однако после этого до февраля 2020 года доверие снова снижалась – до -33,3%;
  • в апреле этого года показатель доверия находился на уровне -15,8.

По материалам Finance.UA
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