Уровень доверия украинцев к Нацбанку (опрос)

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Уровень доверия населения к Национальному банку Украины все еще остается “в минусе”, но по сравнению с прошлыми показателями постепенно растет.
Об этом рассказала Наталия Бондаренко, директор Департамента коммуникаций Национального банка Украины, во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».
Как изменялся показатель доверия к регулятору финансового рынка Украины:
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