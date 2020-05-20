Уровень доверия украинцев к Нацбанку (опрос)

Уровень доверия населения к Национальному банку Украины все еще остается “в минусе”, но по сравнению с прошлыми показателями постепенно растет.

Об этом рассказала Наталия Бондаренко, директор Департамента коммуникаций Национального банка Украины, во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».

Как изменялся показатель доверия к регулятору финансового рынка Украины:

в январе 2017 года: -64,5%;

антирекордным был показатель в апреле 2017 года: -70%;

на уровне примерно -62% значение доверия держалось до июня 2018 года;

с февраля по сентябрь 2019 года показатели пошли вверх: от -47,4% до -20,2%;

однако после этого до февраля 2020 года доверие снова снижалась – до -33,3%;