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Продажа билетов: АМКУ дал рекомендации авиакомпаниям

Продажа билетов: АМКУ дал рекомендации авиакомпаниям

АМКУ дал рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

“Авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на выполнение регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем выполнение регулярного рейса будет невозможно”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи – «Изменить бронирование» и «Обменять билет на промокод». Возмещение стоимости перевозки, которым могли бы воспользоваться пассажиры для возврата средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов, формы обратной связи не предусматривает.

Итак, пассажирам предоставляется полная информация (умалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме.

АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации:

  • не распространять информацию о продаже билетов с 23 мая 2020 года и выполнении регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, в то время как официальная информация об открытии авиасообщения между странами не подтверждена компетентными органами обеих стран;
  • предоставлять потребителю авиауслуги полную и актуальную информацию о невозможности выполнения регулярного рейса, в случае если авиасообщение между Украиной и другими странами не будет открыто;
  • предоставлять потребителям авиауслуг полные и доступные сведения обо всех вариантах обслуживания, предусмотренных авиационными правилами, в частности путем размещения на собственном сайте информации по возмещению стоимости авиабилетов в связи с отменой рейсов.

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По материалам Finance.UA
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