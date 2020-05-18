Продажа билетов: АМКУ дал рекомендации авиакомпаниям

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АМКУ дал рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
“Авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на выполнение регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем выполнение регулярного рейса будет невозможно”, – говорится в сообщении.
Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи – «Изменить бронирование» и «Обменять билет на промокод». Возмещение стоимости перевозки, которым могли бы воспользоваться пассажиры для возврата средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов, формы обратной связи не предусматривает.
Итак, пассажирам предоставляется полная информация (умалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме.
АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации:
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