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Минфин планирует перевыпуск внутренних долгов — Марченко

Минфин планирует перевыпуск внутренних долгов — Марченко

Министерство финансов Украины намерено провести перевыпуск внутренних долгов (так называемый rollover).

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью НВ Бизнес.

«На данный момент до конца года нам нужно позаимствовать около 457 миллиардов гривен, но сюда входит все: как внутренние заимствования, так и внешние. Внутренние займы мы планируем перевыпустить, сделать так называемый rollover. Не вижу проблемы перевыпуска внутренних долгов. Что касается внешних долгов, то мы стараемся финализировать нашу программу с МВФ и выйти на борд в ближайшее время», – сообщил министр.

Он добавил, что Украина планирует получить в этом году от Международного валютного фонда около $3,5 млрд. Кроме того, получение программы МВФ позволит разблокировать финансирование Всемирного банка (до $1 млрд) и получить макрофинансовую помощь от ЕС (1,7 млрд евро).

«Это основные concessional loans, которые планируем получить к концу года. Потенциально они закроют всю потребность во внешнем финансировании. Если увидим необходимость дополнительного финансирования, будем занимать на внутреннем рынке. Активный внутренний рынок тоже должен быть одним из наших основных источников», – сказал Марченко.

По его словам, у нерезидентов вновь появляется интерес к облигациям внутреннего госзайма. Минфин хочет снижать кривую доходности.

«Вопрос, почему мы должны занимать выше 11%, если у нас годовая инфляция 2,1%, меня беспокоит. Поэтому наша задача, в том числе в дискуссии с Нацбанком – создать условия для снижения доходности до приемлемых уровней», – отметил глава Минфина.

По материалам НВ
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