Госпродпотребслужба выявила нарушения карантина в почти 1,3 тысячи кафе, парикмахерских и магазинов

Госпродпотребслужба с 11 (начала ослабление карантина) по 17 мая проверила более 9,6 тысячи объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина. На 1 289 объектах обнаружили нарушения.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Что проверили:

4443 объекта торговли продовольственными товарами, на 591 установлены нарушения;

1756 объектов торговли непродовольственными товарами, на 270 установлены нарушения;

354 заведения общественного питания, из них на 45 объектах выявлены нарушения соблюдения требований относительно противоэпидемических мероприятий;

722 парикмахерских и салона красоты, на 149 установлены нарушения;

1653 других объекта надзора (объекты водоснабжения и водоотведения, транспорт, аптеки и др.), на 234 установлены нарушения.

Всего инспекторы составили 98 административных протоколов, в 60 случаях проинформировали полицию о нарушении.

Справка Finance.ua:

С 11 мая в Украине стартовал первый этап смягчения ограничительных мер. Разрешили работать кафе, ресторанам, парикмахерским и бизнесу.

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