Госпродпотребслужба выявила нарушения карантина в почти 1,3 тысячи кафе, парикмахерских и магазинов

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Госпродпотребслужба с 11 (начала ослабление карантина) по 17 мая проверила более 9,6 тысячи объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина. На 1 289 объектах обнаружили нарушения.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Что проверили:
Всего инспекторы составили 98 административных протоколов, в 60 случаях проинформировали полицию о нарушении.
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