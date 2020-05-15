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Госпродпотребслужба выявила нарушения карантина в почти 1,3 тысячи кафе, парикмахерских и магазинов

Госпродпотребслужба выявила нарушения карантина в почти 1,3 тысячи кафе, парикмахерских и магазинов

Госпродпотребслужба с 11 (начала ослабление карантина) по 17 мая проверила более 9,6 тысячи объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина. На 1 289 объектах обнаружили нарушения.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Что проверили:

  • 4443 объекта торговли продовольственными товарами, на 591 установлены нарушения;
  • 1756 объектов торговли непродовольственными товарами, на 270 установлены нарушения;
  • 354 заведения общественного питания, из них на 45 объектах выявлены нарушения соблюдения требований относительно противоэпидемических мероприятий;
  • 722 парикмахерских и салона красоты, на 149 установлены нарушения;
  • 1653 других объекта надзора (объекты водоснабжения и водоотведения, транспорт, аптеки и др.), на 234 установлены нарушения.

Всего инспекторы составили 98 административных протоколов, в 60 случаях проинформировали полицию о нарушении.

Справка Finance.ua:

  • С 11 мая в Украине стартовал первый этап смягчения ограничительных мер. Разрешили работать кафе, ресторанам, парикмахерским и бизнесу.

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По материалам Finance.UA
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