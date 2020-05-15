В Минэкономики не видят повода для скачка цен

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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства не видят оснований для скачка цен после завершения карантина, однако уверяют, что в случае его возникновения будут реагировать.
Об этом в комментарии Укринформу сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.
“Мы не вводили жесткого регулирования цен, мы внедрили на требование закона один из его видов, что называется декларирование цен и который используется преимущественно для мониторинга”, – сказал Романович.
Этот мониторинг, отметил чиновник, происходит на постоянной основе в розничной торговле.
“Согласно этого постановления мы не ограничиваем предпринимателей в повышении цен, однако просим их сообщать, если они имеют такое намерение. В целом у нас стабильная ценовая ситуация. Мы не видим оснований для скачка цен, однако мониторим, и если будем видеть, то соответственно будем реагировать теми средствами, которые у нас есть”, – подчеркнул Романович.
Он напомнил, что в начале карантина действительно в стране был ажиотаж на некоторые виды продовольственных товаров и средства индивидуальной защиты. Под влиянием которого эти товары исчезли с полок магазинов, а цены на них выросли. Однако государством было предпринято ряд регуляторных вещей, в частности, ограничен вывоз таких товаров из страны. Как результат, товары появились в магазинах, а цена на них стабилизировалась.
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