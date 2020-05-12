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В Минрегионе сообщили, как дом теряет тепло и как это предотвратить (видео)

В Минрегионе сообщили, как дом теряет тепло и как это предотвратить (видео)

В Минрегионе сообщили, что ваш дом может терять тепло.

Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

31 марта стартовала программа “Теплые кредиты”. В рамках программы украинские семьи получат от государства финансовую помощь в виде возмещения.

  • 20% суммы кредита – на установку твердотопливных котлов (35% – для субсидиантов);
  • 35% – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;
  • от 40% до 70% – для ОСМД.

Почему дом теряет телло:

Справка Finance.ua

  • За 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства.
  • 31 марта в Госэнергоэффективности сообщили о старте программы “Теплые кредиты” в 2020 году.
  • В рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения: 20% суммы кредита – на установку твердотопливных котлов.

Как взять теплый кредит 🏡

По материалам Finance.UA
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