В Минрегионе сообщили, как дом теряет тепло и как это предотвратить (видео)

В Минрегионе сообщили, что ваш дом может терять тепло.

Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

31 марта стартовала программа “Теплые кредиты”. В рамках программы украинские семьи получат от государства финансовую помощь в виде возмещения.

20% суммы кредита – на установку твердотопливных котлов (35% – для субсидиантов);

35% – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

от 40% до 70% – для ОСМД .

Почему дом теряет телло:

Справка Finance.ua

За 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства.

31 марта в Госэнергоэффективности сообщили о старте программы “Теплые кредиты” в 2020 году.