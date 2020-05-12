В Минрегионе сообщили, как дом теряет тепло и как это предотвратить (видео)

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В Минрегионе сообщили, что ваш дом может терять тепло.
Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
31 марта стартовала программа “Теплые кредиты”. В рамках программы украинские семьи получат от государства финансовую помощь в виде возмещения.
Почему дом теряет телло:
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