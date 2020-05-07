Правительство расширило компенсацию процентов по кредитам на всех аграриев

Кабинет министров расширил перечень предпринимателей из сферы сельского хозяйства, которые могут получать компенсацию процентов по кредитам по программе государственной поддержки.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании.

Для каких субъектов. На компенсацию по кредитам могут рассчитывать все субъекты хозяйствования в сфере АПК. Ранее эта программа была доступна только для физических и юридических лиц, задействованных в сфере животноводства, или предприятий с доходом до 20 миллионов гривен.

“Правительство понимает, что в условиях коронакризиса украинские аграрии нуждаются в дополнительной финансовой помощи, в частности, для проведения весенне-полевых работ. На сегодняшнем заседании Кабмина расширили круг предпринимателей АПК, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам”, – написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

ВР приняла закон о продлении налоговых льгот и упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространению коронавируса в стране.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr