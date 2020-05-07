ВР продлила налоговые льготы для бизнеса

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ВР приняла закон о продлении налоговых льгот и упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространению коронавируса в стране.
За принятие проголосовали 333 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Этот законопроект продлевает налоговые и другие льготы для украинского бизнеса.
Что предусматривается:
«Карантинные послабления», которые были введены ранее:
Льготы для простых граждан:
С 1 марта по 30 апреля введены:
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