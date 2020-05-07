ВР продлила налоговые льготы для бизнеса

ВР приняла закон о продлении налоговых льгот и упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространению коронавируса в стране.

За принятие проголосовали 333 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Этот законопроект продлевает налоговые и другие льготы для украинского бизнеса.

Что предусматривается:

продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта, неприменение пени до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

продление моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса;

продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, ведущими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.

уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков до 200 млн грн с 500 млн грн, а также продление срока действия Закона Украины “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, который завершается 1 августа 2020 г., до 2024 года.

Справка Finance.ua:

«Карантинные послабления», которые были введены ранее:

с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность;

временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ ;

отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Льготы для простых граждан:

С 1 марта по 30 апреля введены:

освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам;

помощь тем, кто заболел коронавирусом или находится на самоизоляции.

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