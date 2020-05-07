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Facebook и Instagram ввели функции для поддержки малого бизнеса

Facebook и Instagram ввели функции для поддержки малого бизнеса

В социальных сетях Facebook и Instagram появились функции для поддержки малого бизнеса во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Как отмечается, Facebook представил новый раздел Businesses Nearby, в котором отображаются публикации компаний, нуждающихся в поддержке. Пользователь может настроить радиус (от 2 до 800 километров) расположения фирм, отправить сообщение или оформить доставку.

В компании это назвали способом “быстрее находить необходимые продукты и услуги”. Компании при этом получают поддержку и генерируют трафик.

Отметим, что в Украине функция пока не работает.

В Instagram поддержать малый бизнес можно с помощью stories. В меню появился специальный стикер Support Small Business, к которому привязана ссылка на профиль компании, а также видны последние фотографии. Нажав на наклейку, пользователь может перейти на страницу компании и оформить заказ. В Украине этот сервис уже запущен.

По материалам РБК-Украина
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