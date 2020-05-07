Гривневые вклады населения в 1 квартале выросли

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В 1 квартале 2020 года, несмотря на отток во второй половине марта, гривневые вклады населения выросли на 4,4% за квартал или на 18,5% в годовом измерении.
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.
При этом валютные вклады населения выросли на 14,5% год к году, а за квартал их объем почти не изменился.
В январе-феврале банки снижали ставки по депозитам, реагируя на смягчение монетарной политики, но с началом общенационального карантина снижение ставок приостановили, чтобы удержать депозиты.
Стоимость 12-месячных гривневых депозитов населения за квартал снизилась до 11,9% годовых, в долларах США – до 1,2% годовых. Ставки по гривневым депозитам бизнеса снизились до 7,1% годовых”, – добавили в НБУ.
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