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Гривневые вклады населения в 1 квартале выросли

Гривневые вклады населения в 1 квартале выросли

В 1 квартале 2020 года, несмотря на отток во второй половине марта, гривневые вклады населения выросли на 4,4% за квартал или на 18,5% в годовом измерении.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

При этом валютные вклады населения выросли на 14,5% год к году, а за квартал их объем почти не изменился.

  • Гривневые вклады бизнеса за квартал сократились на 6,4%,
  • Валютные вклады выросли на 2,4%

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В январе-феврале банки снижали ставки по депозитам, реагируя на смягчение монетарной политики, но с началом общенационального карантина снижение ставок приостановили, чтобы удержать депозиты.

Стоимость 12-месячных гривневых депозитов населения за квартал снизилась до 11,9% годовых, в долларах США – до 1,2% годовых. Ставки по гривневым депозитам бизнеса снизились до 7,1% годовых”, – добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают открывать депозит на имя каждого новорожденного украинца. Об этом говорится в проекте закона от 24.01.2020 г. N 2801 “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно введения государственной помощи ребенку на будущее”.
  • Сумма депозита – 50 тыс. грн. Цель инициативы – оказание материальной, психологической поддержки молодым семьям (в долгосрочной перспективе – также молодым гражданам, которые вступают во взрослую жизнь), формирование уверенности в гражданах, что государство заботится о них и стремится оказать поддержку на всех этапах жизни, а также поддержка и стимулирование рождаемости в Украине.

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По материалам Finance.UA
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