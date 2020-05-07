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Zoom купил стартап в сфере кибербезопасности

Zoom купил стартап в сфере кибербезопасности

Сервис видеооконференций Zoom купил блокчейн-стартап Keybase, который работает над технологией сквозного шифрования. Об этом сообщается в блоге компании.

Это первое поглощение Zoom за все девять лет существования компании. Условия сделки не разглашаются, пишет CNBC.

Покупка Keybase является еще одним шагом Zoom в реализации 90-дневного плана по устранению уязвимостей сервиса.

В комментарии изданию гендиректор компании Эрик Юань заявил, что Zoom необходимо решение, которое позволит обеспечить высокий уровень конфиденциальности пользователям, которые не хотят, чтобы их разговоры были подслушаны. Опция будет доступна только пользователям платной версии Zoom.

После внедрения технологий Keybase, пользователи Zoom смогут выбрать для звонка опцию сквозного шифрования. Это запретит кому-либо звонить по телефону, что является одним из способов получения доступа к собраниям, и отключит облачную запись чата. Юань подчеркнул, что у компании не будет доступа к содержанию звонка, поскольку ключи шифрования будут находиться не на серверах Zoom.

В стартапе отметили, что на внедрение технологий шифрования Keybase в сервис Zoom потребуется какое-то время. Это связано с тем, что продукт Keybase в настоящее время используется в основном экспертами по безопасности и криптографии и должен быть упрощен для широкой клиентской базы Zoom.

Напомним, что количество пользователей сервиса Zoom значительно выросло на фоне карантина, который большинство стран ввели из-за пандемии коронавируса. Однако, компанию часто критиковали из-за уязвимости сервиса. Многие крупные компании запретили сотрудникам использовать Zoom для рабочих звонков.

Кроме того, из-за проблем с безопасностью сервиса на Zoom подал в суд акционер компании. Он утверждает, что сокрытие недостатков Zoom и выявленные позже уязвимости негативно отразилось на росте стоимости акций компании. Гендиректор компании Эрик Юань признал недостатки приложения и извинился за проблемы с конфиденциальностью. Он заявил, что Zoom работает над внедрением сквозного шифрования, но на это потребуется несколько месяцев.

Блокчейн-стартап Keybase базируется в Нью-Йорке и работает над технологиями сквозного шифрования. В компании работает 25 человек. Стартап был основан в 2014 году, а годом позже он получил $10,8 млн венчурных инвестиций в раунде, который возглавил Andreessen Horowitz.

По материалам НВ
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