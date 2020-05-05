В Украине с начала года подорожали строительные работы

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Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-марте 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросли на 1,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным Госстата, больше всего выросли в цене строительно-монтажные работы в сфере строительства жилых домов – на 4,6%. В то же время увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 5,8%.
При этом стоимость строительно-монтажных работ в апреле 2020 года, по сравнению с апрелем 2019 года, выросла на 0,6%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.
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