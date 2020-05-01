0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

Цены на дизель пошли вверх впервые с начала карантина

Цены на дизель пошли вверх впервые с начала карантина

Стоимость дизельного топлива на мелком опте 6 мая повысилась в среднем на 50 коп./л, или на 4%, до 13,10 грн/л. Об этом сообщили в “Консалтинговой группе А-95”, передает enkorr.

Причиной такого роста стало резкое повышение импортных котировок вслед за повышением цен на нефть в начале мая. При этом в предыдущие два месяцы оптовые цены непрерывно падали, обвалившись в марте-апреле на 35% – с 19,35 до 12,60 грн/л.

Сообщается, что накануне начали расти цены бензовозных партий на трубопроводном терминале в Новоград-Волынском (Житомирская обл.), поднявшись на 20 коп/л. К полудню 6 мая цены выросли уже на 1 грн/л – до 13,20 грн/л. Местные операторы в течение дня трижды повышали цену.
Операторы нефтебаз в Коростене (также Житомирская обл.) 6 мая существенно снизили предложение. Приостановила торговлю группа “Фактор”, а “Укрпалетсистем” повысила стоимость сразу на 1,1 грн/л до 13,30 грн/л.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.