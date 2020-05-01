Цены на дизель пошли вверх впервые с начала карантина

Стоимость дизельного топлива на мелком опте 6 мая повысилась в среднем на 50 коп./л, или на 4%, до 13,10 грн/л. Об этом сообщили в “Консалтинговой группе А-95”, передает enkorr.

Причиной такого роста стало резкое повышение импортных котировок вслед за повышением цен на нефть в начале мая. При этом в предыдущие два месяцы оптовые цены непрерывно падали, обвалившись в марте-апреле на 35% – с 19,35 до 12,60 грн/л.

Сообщается, что накануне начали расти цены бензовозных партий на трубопроводном терминале в Новоград-Волынском (Житомирская обл.), поднявшись на 20 коп/л. К полудню 6 мая цены выросли уже на 1 грн/л – до 13,20 грн/л. Местные операторы в течение дня трижды повышали цену.

Операторы нефтебаз в Коростене (также Житомирская обл.) 6 мая существенно снизили предложение. Приостановила торговлю группа “Фактор”, а “Укрпалетсистем” повысила стоимость сразу на 1,1 грн/л до 13,30 грн/л.