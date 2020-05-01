Как получить освобождение от арендной платы на время карантина

Украинцы, которые арендуют государственное имущество, могут быть освобождены от уплаты арендной платы на время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

“Арендаторы государственного имущества могут быть освобождены от уплаты арендной платы с учетом запрета вести определенные виды предпринимательской и иной деятельности”, – говорится в сообщении.

Для получения освобождения от арендной платы необходимо:

проверить распространяются ли запреты по ведению определенного вида предпринимательской деятельности на время карантина, по которому используется государственное имущество по договору аренды;

если да, то арендатору необходимо обратиться с заявлением к арендодателю с просьбой освободить такого арендатора от арендной платы;

после получения обращения арендатора арендодатель совместно с балансодержателем имущества, являющегося объектом договора аренды, проводит обследование арендованного помещения с целью получения доказательств приостановления арендатором деятельности на объекте аренды, о чем составляется акт;

на основании заявления арендатора и составленного представителями арендодателя и балансодержателя акта обследования арендодатель принимает решение об освобождении арендатора от уплаты арендной платы на период карантина.

Напомним, с 1 марта по 30 июня введено освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления”:

с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность;

временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ ;

отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

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