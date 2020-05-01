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Как получить освобождение от арендной платы на время карантина

Как получить освобождение от арендной платы на время карантина

Украинцы, которые арендуют государственное имущество, могут быть освобождены от уплаты арендной платы на время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

“Арендаторы государственного имущества могут быть освобождены от уплаты арендной платы с учетом запрета вести определенные виды предпринимательской и иной деятельности”, – говорится в сообщении.

Для получения освобождения от арендной платы необходимо:

  • проверить распространяются ли запреты по ведению определенного вида предпринимательской деятельности на время карантина, по которому используется государственное имущество по договору аренды;
  • если да, то арендатору необходимо обратиться с заявлением к арендодателю с просьбой освободить такого арендатора от арендной платы;
  • после получения обращения арендатора арендодатель совместно с балансодержателем имущества, являющегося объектом договора аренды, проводит обследование арендованного помещения с целью получения доказательств приостановления арендатором деятельности на объекте аренды, о чем составляется акт;
  • на основании заявления арендатора и составленного представителями арендодателя и балансодержателя акта обследования арендодатель принимает решение об освобождении арендатора от уплаты арендной платы на период карантина.

Напомним, с 1 марта по 30 июня введено освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления”:

  • с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность;
  • временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
  • отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;
  • с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;
  • установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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