0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Всемирный банк выделит Украине 150 млн долл. для поддержки населения

Всемирный банк выделит Украине 150 млн долл. для поддержки населения

5 мая состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком о получении 150 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

“5 мая 2020 года состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком для получения дополнительного финансирования в размере 150 миллионов долларов США в рамках проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины” для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря подписанному кредитному соглашению Украина получит, в частности, 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 миллионов долларов для улучшения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

“50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19, которые Украина может получить уже в мае этого года, будут направлены на поддержку наиболее незащищенных категорий населения”, – говорится в сообщении.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.