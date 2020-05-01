Всемирный банк выделит Украине 150 млн долл. для поддержки населения

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5 мая состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком о получении 150 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
“5 мая 2020 года состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком для получения дополнительного финансирования в размере 150 миллионов долларов США в рамках проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины” для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря подписанному кредитному соглашению Украина получит, в частности, 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 миллионов долларов для улучшения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.
“50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19, которые Украина может получить уже в мае этого года, будут направлены на поддержку наиболее незащищенных категорий населения”, – говорится в сообщении.
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